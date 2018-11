(ANSA) – ROMA, 13 NOV – L’impegno dello sport per uno sviluppo sostenibile e in difesa della natura. È stato firmato oggi al Coni un protocollo d’intesa tra il Comitato olimpico nazionale Italiano e la Fondazione Sorella Natura. A firmare il documento, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il numero uno della fondazione, Roberto Leoni. “Il Coni sono tante cose -ha detto Malagò- tante facce, non solo i risultati sportivi. Oggi abbiamo reso questo ente vicino alle esigenze della società, sia civile che spirituale. Chi ha visibilità, come gli atleti, deve metterci la faccia per sensibilizzare il mondo nel fare sempre qualcosa in più rispetto a quanto si sta già facendo per l’ambiente”. Per Roberto Leoni il protocollo “potrà essere la partenza di un itinerario educativo dei giovani per una corretta custodia dell’ambiente”.