(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “La libertà di informazione si garantisce prima di tutto migliorando le condizioni di lavoro dei giornalisti. Soprattutto i giornalisti sottopagati, al limite dello sfruttamento”. Così Luigi Di Maio in una diretta video su un social network aggiungendo che “noi vogliamo garantire la libertà di stampa con l’equo compenso” che varrà per tutti i professionisti, ma anche per i giornalisti. “Spero ne vogliano parlare con me i presidente dell’Odg, il presidente della Fnsi” e le associazioni dei precari.