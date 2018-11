(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Chi parla di dittatura oggi o di pericolo di dittatura come Berlusconi, mi fa un po’ ridere perché rappresenta quella classe politica che quando era al Governo ha addirittura epurato giornalisti come Biagi, Luttazzi e Santoro”. Così Luigi di Maio in una diretta video online.