(ANSA) – BERGAMO, 13 NOV – Singolare incidente questa mattina per un cavallo a Lovere: l’animale è finito infatti supino in uno stretto fosso all’interno del cimitero del paese del lago d’Iseo. Sul posto sono intervenute le squadre Saf e Usar dei vigili del fuoco, specializzate in interventi di questo tipo. L’intervento è particolarmente delicato: l’animale infatti è finito nel fosso ma non si riesce a intervenire con nessun mezzo e bisogna provvedere manualmente per il recupero. (ANSA).