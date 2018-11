(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “E’ importante che i ragazzi non si specializzino unicamente in un settore, ma abbiano magari anche la possibilità, come avviene in altre nazioni, di rendere un po’ più flessibile la propria formazione”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, all’inaugurazione del Salone Orientamenti di Genova, commentando la notizia secondo la quale la volontà del ministro è quella di abolire l’art. 142 del regio decreto 1592 del 1933 secondo il quale è “vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola” in Italia.