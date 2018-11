(ANSA) – FIRENZE, 13 NOV – Il futuro Marco Verratti lo vede ancora in Francia, nel Psg. “Non sono stufo di stare dove sono, gioco in un grande club da 7 anni, non ho mai avuto problemi con nessun allenatore e da quando è partito Ibrahimovic ho avuto più responsabilità, evidentemente mi considerano importante, io ho ancora più voglia di vincere con questa maglia”. Finisce spesso nel mirino dei media francesi, ma il centrocampista azzurro non se la prende: “Non sono il tipo che sta a guardare cosa dicono di lui, né nei momenti negativi né in quelli positivi. Sento la fiducia del mio club che ha subito accettato le mie scuse dopo la cavolata che ho fatto giorni fa e ciò mi basta” ha aggiunto, riferendosi alla positività all’etilometro.