(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Ducati e Casey Stoner non hanno rinnovato il rapporto di collaborazione che li ha visti lavorare insieme dal 2016, con il pilota australiano in veste di tester. L’accordo – ricorda la casa motociclistica – era triennale (2016-2018) “e in questi tre anni, grazie anche all’importante contributo di Casey, la Ducati ha costantemente migliorato le prestazioni della Desmosedici GP che oggi è considerata una delle moto più competitive del campionato”. “Casey è e sarà sempre nel cuore di tutti i Ducatisti. Le sue indicazioni e suggerimenti tecnici, insieme al lavoro dei piloti ufficiali e di Michele Pirro, hanno contribuito a rendere la Desmosedici GP una delle moto più competitive in assoluto” ha sottolineato Claudio Domenicali, ad di Ducati Motor Holding SpA. “Desidero ringraziare Ducati per gli ottimi ricordi insieme e soprattutto per il supporto e l’entusiasmo che i Ducatisti mi hanno sempre dimostrato, condividendo la mia passione per le moto e le corse. Non lo dimenticherò mai” ha aggiunto Stoner.