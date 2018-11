(ANSAmed) – GAZA, 13 NOV – Il comando congiunto delle fazioni armate palestinesi di Gaza ha annunciato di aver sospeso il fuoco in direzione di Israele alle ore 15.30 locali (un’ora prima in Italia). Questo sviluppo, aggiunge il comunicato, è giunto in seguito a pressioni egiziane. Le fazioni palestinesi – fra cui Hamas e la Jihad islamica – si attendono adesso che anche Israele faccia altrettanto. Il lancio dei razzi verso lo stato ebraico è avvenuto tuttavia anche dopo l’annuncio, secondo fonti israeliane. Intanto è salito a sette il numero complessivo dei palestinesi rimasti uccisi da ieri nella Striscia in seguito ad attacchi israeliani. Il Gabinetto di difesa israeliano si è riunito per sette ore. Al termine non è stata annunciata alcuna decisione. La Farnesina ha espresso “profonda preoccupazione per la grave escalation delle ultime ore tra Gaza e Israele, esprime ferma condanna per il lancio di razzi dalla Striscia verso il territorio israeliano e fa appello a tutte le parti affinché cessino immediatamente le violenze”.