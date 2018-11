(ANSA) – BRUXELLES, 13 NOV – In vista della Brexit, la Commissione Ue propone di modificare il regolamento sui visti. Questo significa che quando il diritto dell’Ue non si applicherà più nel Regno Unito, in caso di mancato accordo o alla fine del periodo di transizione, i cittadini britannici verranno esentati dall’obbligo del visto per permanenze brevi nell’Unione. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, chiarendo che l’iniziativa è subordinata al fatto che il Regno Unito faccia altrettanto con cittadini Ue.