(ANSAmed) – BELGRADO, 13 NOV – L’ex premier conservatore macedone Nikola Gruevski, destinatario di un mandato di arresto per reati di corruzione e irreperibile da alcuni giorni, si è fatto vivo da Budapest affermando di aver chiesto asilo politico alle autorità ungheresi. “Sono a Budapest e ho chiesto asilo politico alle autorità dell’Ungheria”, ha scritto Gruevski su Facebook, come riferito dai media serbi. “Resterò sempre fedele alla Macedonia. Non indietreggerò mai”, ha aggiunto l’ex premier che è stato condannato a due anni di reclusione.