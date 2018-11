(ANSA) – NEW YORK, 13 NOV – Le dichiarazioni di apertura nel processo a New York contro il signore della droga messicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzman sono slittate a causa di un problema che ha coinvolto un membro della giuria. Secondo i media Usa, uno dei giurati si è ritirato poco prima dell’inizio del processo, ma rimane il mistero sulle motivazioni. Il giudice sta già lavorando per sostituirlo, tuttavia non è chiaro quanto tempo servirà.