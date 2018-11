(ANSA) – ISTANBUL, 13 NOV – Senza vestiti, debilitati e con evidenti segni di percosse, specie sulla schiena. È in questo stato che un gruppo di migranti palestinesi e yemeniti è stato trovato nella notte dagli abitanti di un villaggio turco nei pressi del confine con la Grecia. A picchiarli e privarli dei loro averi, abiti compresi, sarebbe stata la polizia greca di pattuglia alla frontiera, che loro avevano attraversato senza regolari documenti, secondo quanto denunciato dagli stessi migranti. Il gruppo è quindi stato accolto dagli abitanti del villaggio di Kiremitci Salih, nella provincia di Edirne, che li ha portati al caldo e rifocillati, e poi preso in consegna dalla gendarmeria turca. A documentare le presunte violenze ci sono anche alcune foto delle lesioni. In passato, erano stati denunciati casi analoghi di abusi e violenze nei confronti dei migranti alle frontiere della Turchia con Grecia e Bulgaria.