CARACAS – Più di 500 nuotatori si sono dati battaglia nel club Puerto Azul per partecipare alla terza valida del circuito “Gatorade de aguas abiertas”. Tra i partecipanti c’era il team Natación Master Evolution con un gruppo di 23 nuotatori.

Questa spedizione che ha in rosa un mix di nuotatori del Centro Italiano Venezolano di Caracas, Suma Deportes, Centro Portugués, Casa Italia Maracay, Paraiso Naciones Unidas.

Il miglior tempo assoluto di questo team é stato registrato da Deborah Bermudez della Casa Italia Maracay che ha fermato il cronometro sui 47:35. Questa prestazione le ha permesso di chiudere al sesto posto la classifica generale. Mentre a livello maschile il migliore é stato Alfredo Godoy Sander con 48:42 anche luid ella Casa Italia Maracay.

Lourdes Dos Ramos con le sue bracciate ha tagliato il traguardo al 22º posto della classifica generale con un tempo di 54:52. Elvic Arrieche del CIV di Caracas ha chiuso al 24esimo posto la gara con un tempo di 55:48, poco dopo é arrivata Mau Viney (29esima) con 56:47. Isabella Young ha tagliato il traguardo al 43º posto.

Ana Karina Barbosa e Maria Ruggero del CIV di Caracas hanno chiuso la prova rispettivamente al 65esimo e 67esimo posto. Mentre María Alejandra Martín ha chiuso l’impegnativa prova al 77esimo posto.

María Alejandra Polanco (Casa Italia Maracay) ha completato i 3 chilometri della prova al 93 esimo posto.

Nella graduatoria maschile, Luis Alejandro Forero (Paraíso Naciones Unidas) ha chiuso la Gatorade de aguas abiertas al 34. Pablo Zambrano della Casa Italia di Maracay ha attraversato le acque del Club Puerto Azul in 50:26 chiudendo la prova al 42esimo posto, otto secondi dopo é arrivato Vittorio Bozza (CIV di Caracas) al 44º posto.

Il resto della spedizione é stata completata da Javier Martín (CIV di Caracas, 55º), Florencio Gómez (CIV di Caracas, 57º), Adrián Muñoz (Casa Italia Maracay, 71º), Víctor Arrieche (CIV di Caracas, 85º), Guillaume Menard (CIV, 89º),Mehmet Ozbek (CIV 102º), Gustavo Hernández (CIV, 128º), César León (CIV, 155º), Leonardo Di Cesare (CIV, 164º) e Domenico Di Ciano (CIV, 204).

A livello maschile la Gatorade de aguas abiertas é stata vinta da Carlos Rodríguez, che ha messo in bacheca la terza vittoria in altrettante gare disputate. Ma per portare a casa questa vittoria ha dovuto lottare bracciata dopo bracciata con Carlos Colmenares. Rodríguez si é aggiudicato la prova con tempo di 38 minuti e 10 secondi con sei secondi vantaggio sul secondo classificato.

A livello femminile la vincitrice é stata Dariana Alvarado, con un tempo di 42 minuti e 57 secondi. Ma c’è da segnalare che la gara é stata vinta dall’italo-venezuelana Sofia Pascuzzo, ma i suoi tempi non sono stati omologati per il semplice fatto di essere minorenne ed ha partecipato alla prova come invitata speciale del marchio di bibite che sponsorizzava l’evento.

(Di Fioravante De Simone)