(ANSA) – MILANO, 13 NOV – Condanne fino a 1 anno e 4 mesi di carcere per 5 imputati sono state chieste a Milano per la vicenda con al centro le presunte irregolarità nella vendita on-line di biglietti nel cosiddetto ‘secondary ticketing’. Il pm Adriano Scudieri ha proposto al gup Maria Vicidomini una pena (al netto dello sconto di un terzo per via del rito) di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per Roberto De Luca e Antonella Lodi di Live Nation Italia e Live Nation 2, società imputate come persone giuridiche e che si sono viste chiedere pure loro la condanna al pagamento di 80 quote la prima e di 4 quote la seconda. Chiesti inoltre 1 anno e 400 euro di multa per Corrado Rizzotto, ex amministratore del sito per la vendita on line di biglietti Vivo. Il pm Scudieri ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per i 4 imputati che hanno scelto invece il rito ordinario. La Siae, parte civile insieme al Codacons, ha chiesto circa 200 mila euro di risarcimento. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 5 dicembre.