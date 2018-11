(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 13 NOV – E’ arrivata a piazza San Pietro la sabbia da Jesolo per la realizzazione del presepe vaticano, per la prima volta in questo originale materiale. Da questa mattina un gruppo di operai, con l’aiuto di una ruspa, hanno cominciato a realizzare la base che ospiterà la natività. Il presepe verrà inaugurato venerdì 7 dicembre. La natività sarà espressione dell’antica tradizione di sculture di sabbia jesolana originaria delle Dolomiti. Il presepe verrà costruito su una superficie di circa 25 metri quadrati e costituita da un bassorilievo di 16 metri di lunghezza, 5 di altezza e 6 di profondità.