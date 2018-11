(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Il percorso di “S-Factor”, il fattore sport al servizio del Paese, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, farà ritorno in settimana a Roma per affrontare – presso l’Hotel “Holiday Inn Rome Aurelia” – il tema “Fattore sport e funzione sociale: dai limiti alle possibilità”. Un appuntamento – il quarto negli ultimi due anni – che mira ad approfondire tematiche di grande attualità nello scenario della politica sportiva italiana, attraverso analisi statistiche, indici sulle nuove modalità di fruizione sportiva, ed un ampio dibattito sull’attuale situazione dello sport italiano. Si comincerà venerdì 16 novembre con un focus numerico e le indagini statistiche sui possibili scenari dello sport giovanile, osservando le potenzialità dell’associazione, rispetto ad un comparto sportivo in costante evoluzione, connettendo così il Csi a nuove persone, comunità e alle dinamiche sportive che le accompagnano. A presentare le analisi: Cristina Liverani, research manager di Doxa e Roberto Ghiretti, presidente SG Plus.