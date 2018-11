CARACAS – Il green dell’Izcaragua Country Club ospiterà, dal 20 al 25 Novembre, la XV edizione dell’Abierto Sambil di golf, evento organizzato dalla rivista Fairway.

Il torneo omologato dalla Federación Venezolana de Golf e dalla PGA Venezuela, si conferma come uno degli eventi clou della stagione tanto per i professionisti, come per i dilettanti. Assegnerà anche punti per il World Amateur Gol Ranking (WAGR).

La gara si disputerà sulla distanza di 72 buche (un record per i tornei locali, al massimo si era arrivato a 54), 18 al giorno. Anche i più piccoli avranno la possibilità di cimentarsi nel mondo del golf, per sabato 24 sono previste una serie di attività per i bambini.

Le prime edizioni di questo torneo si sono disputate sul green del Maracaibo Country Club, poi si é trasferito alle falde dell’Ávila per essere ospitato dall’Izcaragua Country Club.

Il golfista con più titoli é Otto Solís con 4 vinti nel 2007, 2010, 2013 e 2016. Alle Sue spalle ci sono l’italo-venezuelano Carlos Larraín Vellutini che tra il 2004 e 2006 ha indossato in 3 occasioni la giacca verde, tradizionalmente riservata al vincitore.

Nell’albo d’oro dell’Abierto Sambil ci sono anche i nomi di Juan Carlos Berastegui (2008), Raúl Sanz (2009), Cipriano Castro (2011), Alfredo Adrián (2012), Diego Larrazábal (2014), Daniel Escalera (2015) e Felipe Velásquez (2017).

Va ricordato che nel lontano 2004, nel torneo dei dilettanti il vincitore e stato un giovane chiamato Jhonathan Vegas.

(di Fioravante De Simone)