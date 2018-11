(ANSA) – POTENZA, 13 NOV – Ricerche sono in corso da parte dei Carabinieri sulla strada statale Potenza-Melfi, nei pressi di un viadotto, tra Barile e Rapolla (Potenza), per rintracciare quattro uomini che – secondo quanto si è appreso – dopo aver forzato un posto di blocco con un’automobile, sono fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce. Nell’automobile, di grossa cilindrata, abbandonata dai quattro, i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi per lo scasso.