ROMA. – Il petrolio crolla del 7% in una sola seduta scendendo sotto la soglia dei 56 dollari, ai minimi del dicembre 2017. Stesso andamento, come sempre accade, anche per il Brent, precipitato sotto i 66 dollari, al minimo di seduta di 65,36 dollari al barile.

A pesare sull’andamento del prezzo, ormai da dodici sedute in deciso calo, sono state le nuove stime della domanda elaborate dall’Opec, ma anche un tweet del presidente Usa Donald Trump, critico nei confronti dell’Arabia Saudita, che ha annunciato per dicembre una riduzione unilaterale della produzione di 500mila barili al giorno, aprendo così la strada a un taglio generalizzato da parte del Cartello.

L’Opec prevede che la domanda del greggio prodotto dai Paesi membri nel 2019 sarà pari a circa 31,5 milioni di barili al giorno, vale a dire 500mila in meno rispetto alla previsione di due mesi fa e circa 1,4 milioni al di sotto dell’attuale produzione. Allo stesso tempo, la stima sulla domanda globale di greggio è stata tagliata di 70mila barili al giorno, mentre le forniture dei Paesi non Opec sono viste in crescita di 120mila barili al giorno, con il traino degli Stati Uniti.

Per questo l’Opec teme un ampliamento dell’eccesso di offerta sul mercato e potrebbe decidere, nel summit in programma a Vienna il prossimo 6 dicembre, di dare una sforbiciata alla produzione in accordo con la Russia. Una prospettiva vista come il fumo negli occhi da Trump, che nel suo tweet ha attaccato sia Riad che l’Opec in generale, ‘invitandoli’ a non tagliare la produzione come antidoto al crollo dei prezzi.

“Questo tweet – spiega all’agenzia Bloomberg Warren Patterson, analista di Ing – certamente non ha aiutato i prezzi. Dato il crescente surplus globale nella prima metà del 2019, l’Opec probabilmente cercherà di ignorare l’allarme del presidente Trump il più possibile”.