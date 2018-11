(ANSA) – ROMA, 13 NOV – L’amministratore delegato di UK Sport Liz Nicholl annuncia le sue dimissioni per la prossima estate a otto anni dall’inizio del suo mandato. E’ quanto rende noto la Bbc nella sua edizione online. Nicholl è entrata a far parte dell’ente sportivo governativo che sovvenziona lo sport britannico nel 1999, due anni dopo la sua costituzione, ed è stata nominata ad nel settembre 2010. La sua carriera nello sport inglese ha attraversato 10 Olimpiadi e Giochi paraolimpici, tra cui Londra 2012. “Questo è davvero il miglior lavoro nello sport e mi sono divertita ogni minuto – ha detto – Il mio successore troverà lo sport britannico in una buona posizione”. Secondo quanto scrive la Bbc, Liz Nicholl ha deciso di abbandonare il suo ruolo nello sport britannico per concentrarsi sulla sua famiglia e su altri interessi, ma secondo indiscrezioni la sua decisione sarebbe da collegare ad attriti con il governo inglese. La ricerca del suo successore inizierà immediatamente.