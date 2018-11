(ANSA) – ROMA, 13 NOV – E’ arrivato, puntuale, il riscatto di Roger Federer nella terza giornata delle Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari) in svolgimento alla “O2 Arena” di Londra. Nel match serale il 37enne fuoriclasse di Basilea, numero tre del ranking mondiale, alla 16esima partecipazione alle Finals, ha liquidato per 6-2 6-3, in appena 67 minuti di partita, l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, alla terza presenza al torneo londinese (sempre eliminato nel round robin). Ora “King Roger” si giocherà il passaggio in semifinale nella sfida di giovedì contro Anderson. Roger una sola volta non ha superato il round robin (2008) e che, insieme a Nole, è l’unico tra i protagonisti in gara ad essersi già aggiudicato il prestigioso trofeo, impresa riuscitagli ben sei volte (nel biennio 2003-04, superando Agassi e Hewitt, in quello 2006-07, battendo Blake e Ferrer, ed in quello 2010-11, imponendosi su Nadal e Tsonga).