(ANSA) – MILANO, 14 NOV – Ha confessato e chiesto perdono lo studente dell’istituto nel Milanese dove un’insegnante è stata aggredita con il lancio di alcune sedie, lo scorso 29 ottobre. Secondo quanto riportato oggi dal ‘Giorno’ avrebbe detto di “aver fatto una cosa stupida” e che non avrebbe voluto “ferire nessuno”. La professoressa colpita è una docente di storia di 55 anni che stava tenendo una lezione all’interno dell’istituto secondario superiore “Floriani” di Vimercate (Monza). La docente ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Alla luce della confessione del ragazzo giunta per iscritto – per giorni nessuno si era voluto assumere la responsabilità del gesto – ora la docente potrebbe anche decidere di ritirare la querela. Ieri intanto la ‘prof’ è tornata: “La spalla è guarita – ha detto ai colleghi – ma il cuore no”.