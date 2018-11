(ANSA) – NICOTERA (VIBO VALENTIA), 14 NOV – Nascondeva in un parapetto della terrazza di casa una pistola clandestina. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, a Nicotera Marina, con l’accusa di detenzione abusiva di di armi e munizioni. Il ragazzo, che è incensurato, è stato portato, su disposizione del Tribunale dei minorenni, nel Centro di prima accoglienza di Catanzaro. L’arma, perfettamente oliata e funzionante era all’interno di una tracolla ed è stata trovata dai militari durante una perquisizione domiciliare. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di effettuare il controllo dopo avere notato che il ragazzo, mentre si trovava sulla soglia di casa, dopo avere visto la pattuglia è rientrato improvvisamente in casa.(ANSA).