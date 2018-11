(ANSA) – MILANO, 14 NOV – “Entro il 2018 la Figc pubblicherà il comunicato sulle licenze nazionali”. Così il presidente Gabriele Gravina, spiegando che questa riforma e la prima bozza sul codice dei controlli “saranno i primi due atti presentati in Consiglio Figc”, anche per “escludere dal nostro mondo i soliti spacciatori di interessi che conosciamo bene”. “Per adeguarsi, i club avranno 6 mesi, in cui accompagneremo società con una task force così che possano iscriversi al campionato senza alibi. Saranno regole certe” ha chiarito Gravina: “Col vecchio sistema si presentava la domanda entro il 30 giugno con la possibilità di integrarla in 15 giorni, mentre il termine verrà anticipato al 20-24 giugno senza deroghe”. Nei piani di Gravina “il calcio deve diventare credibile anche attraverso i suoi uomini”, quindi per i controlli sulle proprietà verrà richiesta “una lettera di padronage dal sistema bancario che dia garanzia sotto il profilo economico” e verrà creato “un casellario di onorabilità”.