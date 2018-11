(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Nuovo vertice a Palazzo Chigi per il premier Giuseppe Conte con i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sul tavolo, a quanto si apprende da fonti di governo, c’è il tema delle banche di credito cooperativo. Nei prossimi giorni è attesa però anche una decisione su nomine come quelle per Consob e Antitrust. Sono presenti alla riunione anche i cinquestelle Stefano Buffagni e Carla Ruocco e il leghista Alberto Bagnai.