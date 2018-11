(ANSA) – MILANO, 14 NOV – “Beppe Marotta è un grande manager, ma in questa fase bisogna sempre aspettare. Come in tutti i business, finché non c’è la firma non si può dire che le cose siano fatte”. Così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, sul possibile ingresso in società dell’ex dirigente della Juventus. “Come abbiamo sempre detto, il nostro progetto è quello di crescere, e chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto”, ha aggiunto Antonello.