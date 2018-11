(ANSA) – MILANO, 14 NOV – “Restiamo più concentrati che mai sul nostro obiettivo. Le notizie che giungono da altre parti del mondo non devono distrarci”: così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato il risultato del referendum con cui i cittadini di Calgary hanno detto no alla candidatura per ospitare i giochi olimpici invernali nel 2026. “Milano e la Lombardia con Cortina e il Veneto – ha aggiunto – proseguono spedite nel loro lavoro per dimostrare come i nostri territori e le nostre potenzialità siano le migliori per raggiungere il traguardo dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026”.