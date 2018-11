(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro”, a Napoli “si vive bene, mi piace l’aria che si respira, anche se sono un uomo del nord e spero di vivere qui a lungo”: così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in un’intervista a a Dazn. L’argomento scudetto non è tabù, “lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo” dice Ancelotti, che guarda lontano e intanto si gode la città: “Napoli è molto bella, con degli scorci favolosi. E poi ci sono il mare, Ischia e Capri. Quando ero a Londra ad esempio pensavo ogni tanto di fare un weekend a Capri, ma non era così semplice. Adesso, se voglio fare un pranzo a Capri, mi basta mezz’ora. L’immagine di Napoli da fuori non è la stessa che si vede da dentro: è una città con molte contraddizioni, ma qua si vive bene anche perché la gente è socievole e simpatica. Mi piacerebbe vivere qui a lungo: mi piace l’aria che si respira, anche se sono un uomo del Nord”.