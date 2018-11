Monica Marangoni apre la puntata con uno dei giornalisti italiani più amati e apprezzati nel mondo: Beppe Severgnini, che presenta il suo ultimo libro “Italiani si rimane”. In studio con Monica, Michele Bertocchi, il nostro esperto web, per le curiosità dalla rete.

Per “Di Bella dal Mondo”, Antonio di Bella, direttore di Rai News 24, ci intrattiene sulla parola della settimana: “Albero”, mentre, per “Holliwood Party”, Alessandro Boschi intervista Giuliano Montaldo, partendo dal documentario di Silvia Giulietti e Giotto Barbieri che racconta la genesi del suo “Sacco e Vanzetti”.

Monica, poi, parla con l’Onorevole Ilenya Lucaselli dell’export italiano nel mondo. Si cambia argomento e si ricorda il grande Vittorio Gassman, il “mattatore” scomparso nel 2000, con il regista Fabrizio Corallo e l’attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio. Si chiude la puntata con Alfredo D’Ambrosio, presidente della Camera di Commercio Venezuelana e Italiana.

Per le Storie dal Mondo, si va negli Emirati Arabi per incontrare Paola Toniolo, ingegnere, che ha mollato il suo lavoro per seguire il grande amore della sua vita. Poi, in Argentina per parlare di Raiz Italiana, un progetto nato dalle esperienze di alcuni ragazzi italiani a Buenos Aires.

Programmazione Mercoledì 14 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

