(ANSA) – TORINO, 14 NOV – La Torino-Lione, se fermata, “renderebbe inutili 3mila chilometri di Corridoio Mediterraneo, tagliando fuori il cuore produttivo dell’industria italiana dai flussi strategici delle merci”. Così il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, al termine della visita al cantiere Tav di Saint-Martin-La-Porte. “Ribadiamo il nostro sì alla Tav come strumento per connettere persone e merci all’Europa e al mondo – prosegue Ravanelli – per rendere competitivo il trasporto di merci su rotaia contribuendo a diffondere una cultura ecologica e per sostenere la nostra industria manifatturiera nella competizione sui mercati internazionali”. A Saint-Martin-La-Porte, località della Maurienne appena al di là dal confine con l’Italia, è stata realizzata una discenderia. Attualmente è in corso lo scavo di un tunnel geognostico che rappresenta, per asse e diametro, i primi 9 chilometri del futuro tunnel di base del Moncenisio. Lo scavo è arrivato ai due terzi dei lavori programmati. “Abbiamo trovato un cantiere in piena operatività – spiega – che impiuega oltre 400 persone e che, come ci è stato spiegato, ha superato il 15% del totale degli scavi, pari a 25 chilometri dei 162 previsti”.(ANSA).