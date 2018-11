(ANSA) – ROMA, 14 NOV – E’ record di permessi d’asilo concessi nel 2017: oltre 101mila, ovvero il 38,5% del totale dei nuovi permessi che sono 262.770 (il 16% in più rispetto al 2016). Lo rivelano i dati Istat nell’ultimo report sui cittadini non Comunitari in Italia. Dai dati emerge che i principali paesi di provenienza delle persone in cerca di asilo e protezione internazionale sono Nigeria, Pakistan e Bangladesh, paesi che, insieme, coprono più del 41% dei flussi in ingresso per questa motivazione.