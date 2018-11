(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Siamo contenti di incontrare una squadra come l’Inghilterra, cercavamo un confronto diretto contro avversari di alto livello. Queste partite servono per crescere e valutare la nostra condizione; mai queste sfide sono state amichevoli, perché il blasone dell’avversaria lo richiede. Siamo soddisfatti di misurarci con questa realtà, sarà una partita sicuramente bella da vedere”. Così, nella conferenza stampa della vigilia, Gigi Di Biagio, selezionatore dell’Under 21. L’Italia domani dovrà vedersela contro un’Inghilterra che si presenta alla fase finale dell’Europeo imbattuta (appuntamento a Ferrara alle 18,30): Di Biagio si aspetta risposte concrete. “L’Inghilterra è una squadra molto forte, fisica, giocarci contro ci darà delle risposte interessanti – osserva -. Gli inglesi stanno lavorando molto bene, hanno diversi giocatori in Nazionale A e qualche infortunato, proprio come noi, quindi avremo tutte e due la possibilità di provare giocatori nuovi, ma anche modi diversi di stare in campo”.