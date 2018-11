(ANSA) – NEW YORK, 14 NOV – Le dichiarazioni di apertura nel processo a New York contro l’ex signore della droga messicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzman sono iniziate, e la difesa sostiene che lui non è il leader e la mente del cartello Sinaloa, ed è in realtà solo un “capro espiatorio”. Secondo l’avvocato Jeffrey Lichtman la vera mente criminale è Ismael ‘El Mayo’ Zambada, attuale numero uno del Sinaloa, che ha descritto come “il più grande trafficante di droga messicano”. “Zambada è stato autorizzato a operare negli ultimi 55 anni perché paga per farlo”, ha aggiunto Lichtman: “Corrompe l’attuale presidente del Messico e ha corrotto in buona misura anche quello precedente”. I pubblici ministeri hanno descritto ai membri della giuria alcuni degli atti più feroci di Guzman, insieme alle sue armi preferite. “C’è per esempio una pistola incastonata di diamanti con le sue iniziali e un AK-47 placcato in oro”, ha detto il procuratore federale Adam Fels.