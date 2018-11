(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Il sesto posto di Sepang ci ha permesso di confermare la seconda posizione in campionato e questo è un risultato molto importante che volevamo assolutamente portare a casa”. Andrea Dovizioso non ha più obiettivi per la stagione che termina domenica a Valencia, ma la Ducati non sempre sulla pista spagnola è andata bene. Per questo sarà importante individuare eventuali problemi che dovessero sorgere nel fine settimana e capire come evitarli nel 2019: “A Valencia troviamo una pista dove nel passato abbiamo fatto abbastanza fatica: quest’anno però mi aspetto di essere veloce e la gara sarà anche un test importante per capire dove dobbiamo ancora migliorare per essere più competitivi il prossimo anno” aggiunge Dovizioso.