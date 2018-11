(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 14 NOV – Un 25enne reggino è stato arrestato per furto al termine di un rocambolesco inseguimento concluso sulla pista dell’aeroporto di Reggio Calabria. Gli agenti di una volante, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti in una villetta situata nei pressi dell’aeroporto dove alcuni ladri hanno rubato monili ed oggetti di bigiotteria. L’intervento delle volanti ha messo in fuga i banditi. Ne è scaturito un inseguimento che ha visto i malviventi fuggire introducendosi nello scalo. Grazie alla sinergia tra Volanti e Polaria il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto e bloccato dopo un inseguimento lungo il margine della pista che ha provocato anche la chiusura dello spazio aereo per pochi minuti. I poliziotti hanno poi trovato alcuni arnesi idonei allo scasso abbandonati dai malviventi. I complici sono riusciti a scappare scavalcando un muro alto circa 7 metri. Il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari e accusato anche di interruzione di pubblico servizio e resistenza.