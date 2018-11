(ANSA) – UDINE 14 NOV – “Ho tanta fame di poter iniziare a lavorare con i ragazzi”. Davide Nicola si è presenta così da allenatore dell’Udinese. “La società è stata molto pratica, riconosce che quando il campionato dice che sei terz’ultimo, l’obiettivo prioritario è far punti”. Nicola mira a “consolidare il gruppo e creare i presupposti per strappare da tutti il 100%”, oltre a “dimostrare che si può mantenere una proposta di gioco coraggiosa con la capacità di avere equilibrio e di interpretare i vari momenti della partita”. Prima di individuare la medicina, però, Nicola attende di conoscere personalmente i ragazzi: “Non li ho ancora visti, se non attraverso i video, ma per conoscerli devi allenarli”, ha proseguito. “La mia intenzione è dedicare tempo ai ragazzi, il mio calcio è altamente organizzato, ho bisogno di coinvolgerli e rapire anche la parte emozionale. A loro chiederò grandissima dedizione”, ha aggiunto identificando in Cristiano Ronaldo “uno degli esempi più importanti che abbiamo per la dedizione con cui lavora”.