CARACAS – Domani, alle 16:00, il Caracas sarà impegnato sul campo del Deportivo Lara per la gara di ritorno delle semifinali dell’Octagonal del Torneo Clausura. All’andata queste due formazioni hanno pareggiato 1-1 dove ha lasciato il segno l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana.

Questa non sarà la prima volta in questa stagione che i ragazzi di Noel Sanvicente dovranno lottare controcorrente. Anzi questa situazione sembra essere una sorta di rito in questo Torneo Clausura. Lo hanno fatto nel rush finale della stagione regolare vincendo tre gare in trasferta, nell’ultima hanno vinto fuori casa contro l’Atletico Venezuela per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per l’Octagonal.

Nel primo turno del G8 i capitolini hanno pareggiato 2-2 con il Monagas sul campo dell’Olimpico. Poi sono andati a Maturín ed hanno giocato una gara perfetta contro i guerreros de Guarapiche battendoli per 1-2.

Domani, andranno sul difficele campo del Metropolitano di Cabudare a giocarsi la finale del Torneo Clausura. I rojos del Ávila per passare il turno hanno varie possibilitá: la vittoria gli spalancherebbe le porte della fase successiva, mentre il pareggio potrebbe servire al Caracas solo se finisce con piú di 2 gol.

In questa stagione, sopratutto in questo Torneo Clausura, i capitolini sono piú bravi giocando in trasferta. Da quando é stato riaperto l’Olimpico non hanno ancora vinto giocando come padrone di casa, la vittoria (1-2) con il Deportivo La Guaira é stato giocando in trasferta.

Nelle ultime gare disputate dalla squadra di Noel Sanvicente i giocatori fondamentali sono stati Robert Garcés, Bernardo Añor (domani non ci sará in quanto convocato per le amichevoli della Vinotinto contro Giappone e Iran), Robert Hernández, Néstor Canelón, Jorge Arrieta e gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana e Daniel Saggiomo.

Nella gara disputata domenica alle falde dell’Ávila il Lara é riuscito a bloccare la coppia Hernández-Arrieta che sono stati fondamentali contro il Monagas. Nella gara d’andata i capitolini si é fatta sentire l’assenza di Bernardo Añor. Sicuramente per la sfida di domani scenderà in campo dal primo minuto l’italo-venezuelano Saggiomo che con le sue incursioni sulle fasce ha regalato diversi punti al Caracas.

(di Fioravante De Simone)