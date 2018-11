(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “La Tap? Ho fatto solo un’analisi di legittimità degli atti, che è diversa dall’esser d’accordo o meno se fare il Tap. Questa è una cosa autorizzata anni fa, nella scorsa legislatura: ora andavano verificati gli atti nella loro legittimità amministrative. Gli atti sono stati verificati, però se io avessi avuto la bacchetta magica, magari l’approdo non lo avrei fatto arrivare a Melendugno”. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “La legittimità degli atti è diversa dal convincimento personale, sono due profili completamente diversi – ha aggiunto Costa -. Io sono un Ministro della Repubblica e devo far rispettare le norme, anche se magari alcune norme non mi trovano d’accordo”.