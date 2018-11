(ANSA) – MILANO, 14 NOV – Arrigo Sacchi non colpevolizza Gonzalo Higuain, per l’espulsione rimediata contro la Juventus. “Errare humanum est – dice Sacchi, a margine della cerimonia di apertura degli ‘Sport Movies & Tv Festival’ – e non bisogna condannarlo. I giocatori sono uomini e hanno emozioni e reazioni come tutti”. Per Sacchi, la Juventus non ha reali “antagoniste”, perché parte “con un grande vantaggio” su tutte le rivali: “Hanno un grande club, grandi giocatori e un allenatore di valore. Il Napoli gioca bene, s’impossessa del campo e rischia. Ma la storia conta molto: il Napoli ha vinto appena due scudetti nella propria storia, la Juventus non si sa mai quanti ne ha vinti”.