(ANSA) – MILANO, 14 NOV – Quella di Matteo Salvini “non è una cattiva apertura, per una volta sono abbastanza d’accordo con lui. È chiaro che lasciare prima a noi la responsabilità di attivare gli sponsor e i partner è giusto e ci proveremo con serietà, ma mi pare una apertura interessante”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le dichiarazioni del ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, che ha ipotizzato un intervento del Governo, se i fondi dei privati non dovessero bastare, per i Giochi invernali 2026 se saranno assegnati a Milano e Cortina. “Sul tema delle Olimpiadi il nostro riferimento è Giorgetti, che ha anche la delega allo Sport – ha aggiunto rispondendo a chi gli ha chiesto se dovrà convincere anche Luigi Di Maio -, quindi partiamo dal presupposto che quello che dice lui sia stato già discusso all’interno del governo e condiviso”.