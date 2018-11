(ANSA) – MILANO, 14 NOV – Arriva il principe Emanuele Filiberto per inaugurare una piazza intitolata a Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio (Varese) e la Lega diserta la cerimonia ufficiale organizzata dall’amministrazione civica, retta da una maggioranza di centrodestra. Lo ha spiegato il segretario cittadino del Carroccio Francesco Speroni – si legge sulla testata online ‘Malpensa 24’ – ex ministro delle Riforme, europarlamentare e senatore. A far esplodere la polemica è stata la scelta della data, ovvero il prossimo 17 novembre, giorno in cui, nel 1938, esattamente 80 anni fa, Vittorio Emanuele III, bisnonno di Emanuele Filiberto, firmò le leggi razziali. La scelta di invitare un esponente di casa Savoia, di coinvolgere nell’organizzazione alcuni nostalgici monarchici, e di organizzare la cerimonia in una data storica simbolica e che rievoca un buio capitolo della storia italiana, ha suscitato molte reazioni (fra cui quella dell’Anpi) anche fuori Busto, città insignita con la medaglia di bronzo per la Resistenza. Tra le reazioni anche quella dell’Anpi locale, che per venerdì ha organizzato una serata per ricordare gli esiti delle leggi razziali e, sabato mattina, in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione, il presidio dei gruppi di sinistra con un probabile flash-mob. Sui social sono numerosi i commenti pro e contro l’iniziativa del Comune.(ANSA).