(ANSA) – PIACENZA, 14 NOV – Un uomo di 51 anni è morto nel primo pomeriggio a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Era al lavoro, insieme ad altri operai, per eseguire la potatura di alcuni alberi in un viale del paese, quando all’improvviso il muletto che stava guidando si è ribaltato, pare per il cedimento di una delle slitte che servivano per salire sul cassone di un camion a posare i rami. L’impatto a terra è stato fatale, e il 51enne è morto sul colpo nonostante il rapido intervento del 118 e dei vigili del fuoco. La dinamica esatta è comunque al vaglio dei carabinieri. (ANSA).