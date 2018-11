(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Si chiama Coppa del mondo Fim Enel MotoE e dal 2019 affiancherà il campionato delle due ruote col motore a scoppio. Le motociclette, tutte uguali, sono fornite dalla Energica Motor Company, primo costruttore di moto elettriche ad alte prestazioni con sede a Modena. L’energia immagazzinata nelle batterie sarà prodotta da risorse rinnovabili, un impegno preso da Enel, title sponsor della competizione. La Federazione internazionale ha ufficializzato la lista dei 18 piloti divisi in 12 team, che si daranno battaglia accompagnati dal sibilo dei propulsori elettrici. Tra loro quattro italiani, la spagnola Maria Herrera e alcuni nomi noti, come Sete Gibernau. La Energica Ego Corsa ha circa 160 cavalli, può raggiungere i 270 kmh e tocca i 100kmh in 3 secondi. Cinque le gare, tutte in Europa, in coincidenza con gli appuntamenti del motomondiale. Si parte il 5 maggio in Spagna, a Jerez. Seguiranno Le Mans (19 maggio), Sachsenring (7 luglio), Red Bull Ring (11 agosto) e Misano (15 settembre).