(ANSA) – TRIESTE, 14 NOV – Una grave insufficienza cardiorespiratoria provocata dall’assunzione di farmaci, alcol e probabilmente altre sostanze. E’, secondo quanto si apprende da indiscrezioni, l’esito degli esami autoptici svolti nel tardo pomeriggio di oggi sul corpo di Marianna Pepe, la ex campionessa di tiro a segno, di 38 anni. Per stabilire con esattezza quali sostanze la donna abbia assunto occorrerà attendere l’esito degli esami tossicologici previsto per i prossimi giorni.(ANSA).