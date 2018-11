CARACAS – Il Circulo de Periodistas Deportivos (CPD) ha rivelato la lista dei candidati all’Atleta del Año 2018, il prestigioso premio riservato al miglior sportivo venezuelano. Tra i papabili spiccano i nomi del calciatore Josef Martínez, il ciclista Daniel Dhers (BMX) ed il pelotero Ronald Acuña jr.

L’ex giocatore di Caracas e Torino grazie alle 31 reti segnate nella Major League Soccer con la maglia dell’Atlanta United si é guadagnato a suon di gol l’occasione di aggiungere nel suo palmarés un nuovo premio e diventare il primo calciatore che se lo aggiudica.

Il ciclista Daniel Dhers in questo 2018 ha vinto il campionato della Serie Mondiale della FISE, ha chiuso al terzo posto nella Coppa del Mondo di BMX di freestyle.

Il giocatore degli Atlanta Braves ha disputato una stagione straordinaria con una media battuta di 293 con 127 hit in 433 turni con la mazza in 111 gare disputate. Uno dei primati stabiliti in questa stagione da Ronald Acuña jr é stato quello di essere il giocatore più giovane a mettere a segno 5 fuoricampo in 5 gare consecutive. Il record é stato stabilito tra l’11 ed il 14 agosto. É il quinto giocatore più giovane che ha messo a segno 26 fuoricampo nella stagione d’esordio.

Tra i professionisti c’é anche il nome del fantino José Javier Castellanos (vincitore di cinque gare negli Stati Uniti), José “Gollito” Estredo (campione del mondo di windsurf), i pugili Carlos Cañizalez e José Uzcátegui ed i peloteros Jesús Aguilar, Carlos Carrasco, Jhoulys Chacín, Germán Marquez, Eugenio Suárez e Felipe Vásquez.

Mentre nella versione dilettanti ci sono i sollevatori di pesi Julio Mayora, Keydomar Vallenilla e Katherine Echandía, i judoki María Giménez, Elvismar Rodríguez e Anriquelis Barrios. Fanno parte di questa lista la saltatrice Yulimar Rojas, la nuotatrice Yeserik Pinto, lo schermitore Rubén Limardo ed i karateki Antonio Díaz e Jovanni Martínez.

Saranno premiati dal Círculo de Periodistas Deportivos anche la società sportiva dell’anno, il miglior allenatore, miglior ditta dell’anno, atleta paralimpico, e la miglior nazionale dell’anno.

Parteciperanno a questa votazione tutti i tesserati del Círculo de Periodistas Deportivos. I vincitori saranno annunciati il 6 dicembre.

L’atleta che più volte si é aggiudicato questa distinzione é il pelotero italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani che lo ha vinto in sei occasioni: 1987, 1988, 1993, 1996, 1997 e 1998. L’italianitá si é aggiudicata il premio Atleta del año anche nel 1955 con il ciclista Antonio De Michelis ed il centauro Johnny Cecotto nel 1975.

Gli sport con più vittorie sono il baseball con 38 vittorie seguito a distanza dal pugilato (11) e Nuoto (8).

(di Fioravante De Simone)