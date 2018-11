(ANSA) – PARIGI, 14 NOV – “Quando gli Stati Uniti vollero la loro indipendenza, la Francia fu al loro fianco. Nella 2/a guerra mondiale, decine di migliaia di americani vennero a morire sulle nostre terre. Quando gli Usa furono attaccati a inizio millennio la Francia fu al loro fianco e dei nostri figli morirono in quel conflitto. Siamo stati sempre alleati, e fra alleati ci si deve rispetto. Altro non voglio sentire, non voglio attaccarmi a dei tweet ma portare avanti la nostra alleanza”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando in diretta tv dalla portaerei Charles de Gaulle, i tweet di ieri del presidente americano Donald Trump.