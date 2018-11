(ANSAmed) – TEL AVIV, 14 NOV – Il presidente israeliano Reuven Rivlin è partito questa sera per Roma dove domani incontrerà papa Francesco in Vaticano. Subito dopo Rivlin – che è accompagnato dalla moglie Ruchama – vedrà il segretario di stato Pietro Parolin. Venerdì mattina – secondo un programma diffuso in Israele – il presidente “avrà incontri di lavoro” prima con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e quindi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i quali discuterà “temi di interesse regionale alla luce dei cambiamenti in Medio Oriente, il rafforzamento delle relazioni bilaterali italo-israeliane e l’aumento della cooperazione tra i due paesi”. Rivlin vedrà anche la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Di Segni e sabato sera tornerà in Israele.