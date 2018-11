(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Da parte dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali “c’è un mandato informale che domani credo diventerà formale nei confronti del sottoscritto di trovare la soluzione compromissoria, che è una parola che non amo moltissimo, ma rende l’idea”. Lo annuncia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a termine della riunione-fiume andata in scena a Palazzo H con i presidenti delle Federazioni sul tema della riforma dello sport inserita nella bozza di manovra. Nell’incontro di oggi, avvenuto a Palazzo Chigi con i sottosegretari Giorgetti e Valente, “ci sono stati dei passi sicuramente in avanti – ha sottolineato Giovanni Malagò -. Se ho notato nostra stessa volontà nel Governo? Sì, c’è un clima di sostanza, molto complicato soprattutto sulle nostre istanze. Ci sono aspetti tecnici e operativi, che non sono proprio applicabili. Sono questioni che vanno declinate sotto il profilo della norma di legge. Sono ragionamenti che devono andare avanti nei prossimi giorni. I toni sono sempre molto propositivi”.