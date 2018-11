(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Marin Cilic, numero 7 della classifica Atp, ha battuto John Isner (10) in tre set, nell’ultimo incontro di giornata delle Atp Finals, in corso a Londra. Il croato si è imposto sullo statunitense con il punteggio di 6-7 (2-7), 6-3, 6-4, nel match disputato sul campo principale della O2 Arena. Dopo quello conquistato da Novak Dìjokovic, il secondo posto in semifinale verrà assegnerà nell’ultima giornata, con Cilic, Isner e Zverev in lizza.