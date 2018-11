(ANSA) – NEW YORK, 15 NOV – Michael Avenatti, il legale della porno star Stormy Daniels divenuto famoso per i suoi attacchi a Donald Trump, è stato arrestato per violenza domestica. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali a denunciarlo sarebbe stata l’ex moglie, che presentava segni di violenza sul viso.